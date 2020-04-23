Курская область в двадцатке лидеров в стране по надоям молока

Ежедневно у нас получают более 20 кг молока в расчете на корову

Курская область входит в число 20 регионов-лидеров, в хозяйствах которых получено более 20 кг молока в расчете на корову. В среднем по стране, данным Минсельхоза, этот показатель составляет 17,86 кг.





Среди районов области есть и отличившиеся по этому показателю. Так, в сельхозпредприятиях Беловского района в день надаивают около 26 кг, в том числе благодаря агрохолдингу «Псельское» и ПСХК «Новая жизнь», пояснили в региональном комитете АПК.





В Мантуровском районе надой на корову в сутки составляет более 25,5 кг молока. В производстве молока здесь лидирует ООО «Луч».





В Советском районе этот показатель составляет без малого 25 кг молока от коровы, в Железногорском - получают почти 24,5 кг.