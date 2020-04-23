Всего заболевших уже 308

32 новых случая коронавируса зарегистрировано в Курской области за последние сутки, сообщает местный оперштаб. Всего с начала пандемии - 308.





Из них под медицинским наблюдением 269 пациентов: 85 – лечатся в инфекционной больнице имени Семашко, 184 – без признаков заболевания на домашнем карантине под наблюдением врачей и соответствующих служб. Выздоровели за минувший день 9 пациентов, всего их уже 36. Новых смертей нет.





На домашнем карантине под медицинским наблюдением остается 865 человек – это прибывшие из-за рубежа и контактировавшие с подозрительными или заболевшими COVID-2019. В больницах с признаками ОРВИ и пневмониями находится 132 человека.

Снят карантин более чем с 2 тысяч человек.