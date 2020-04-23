  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / Происшествия

В Курске в столкновении иномарки и ВАЗа пострадал дорожный рабочий

Авария произошла на проспекте Хрущева 

Читайте также

В среду, 22 апреля в Курске в столкновении двух легковушек пострадал пешеход. 

Как рассказали в ГИБДД, авария произошла примерно в половину второго часа дня. 57-летняя женщина на автомобиле «Сузуки» ехала со стороны проспекта Клыкова по улице Бойцов 9-й Дивизии в направлении проспекта Хрущева. Напротив дома номер 36 "А" на проспекте Хрущева она столкнулась с двигавшимся в попутном направлении автомобилем «Ваз-21140», за рулём которого была 20-летняя девушка. После столкновения автомобилистка на «Сузуки», не справившись с управлением, допустила наезд на дорожного рабочего - 22-летнего парня, который находился в этот момент у края проезжей части. В результате ДТП он получил травмы.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

«Квадра» просит курян не затягивать с оплатой за коммуналку

Курским бизнесменам предлагают направить заявление о прекращении деятельности без электронной подписи

Курская область. На автодороге «Обоянь-Суджа-Долженково-Филатово» начались ремонтные работы

Группа молодых воров оставила без интернета почти 10 тысяч курян

В Курске выявили больше 30 нарушителей парковки

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске