В Курске в столкновении иномарки и ВАЗа пострадал дорожный рабочий

Авария произошла на проспекте Хрущева

В среду, 22 апреля в Курске в столкновении двух легковушек пострадал пешеход.





Как рассказали в ГИБДД, авария произошла примерно в половину второго часа дня. 57-летняя женщина на автомобиле «Сузуки» ехала со стороны проспекта Клыкова по улице Бойцов 9-й Дивизии в направлении проспекта Хрущева. Напротив дома номер 36 "А" на проспекте Хрущева она столкнулась с двигавшимся в попутном направлении автомобилем «Ваз-21140», за рулём которого была 20-летняя девушка. После столкновения автомобилистка на «Сузуки», не справившись с управлением, допустила наезд на дорожного рабочего - 22-летнего парня, который находился в этот момент у края проезжей части. В результате ДТП он получил травмы.