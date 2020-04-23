Теперь обязательно нужно указать свой номер мобильного телефона или e-mail

РЖД изменила правила покупки билетов. Теперь, покупая билет на поезд в кассе или через интернет, обязательно нужно указать свой номер мобильного телефона или e-mail. До этого такую информацию пассажиры указывали по желанию. Сейчас это нужно для уведомлений о возможных изменениях в графике движения поезда, на который куплен билет.

Напомним, компания уже отменила больше сотни поездов, график движения ряда поездов, в том числе курских и белгородских «Ласточек», изменён. В РЖД не исключают, что изменений может стать ещё больше.