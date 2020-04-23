  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

РЖД изменила правила покупки билетов

Теперь обязательно нужно указать свой номер мобильного телефона или e-mail

Читайте также

РЖД изменила правила покупки билетов. Теперь, покупая билет на поезд в кассе или через интернет, обязательно нужно указать свой номер мобильного телефона или e-mail. До этого такую информацию пассажиры указывали по желанию. Сейчас это нужно для уведомлений о возможных изменениях в графике движения поезда, на который куплен билет.
Напомним, компания уже отменила больше сотни поездов, график движения ряда поездов, в том числе курских и белгородских «Ласточек», изменён. В РЖД не исключают, что изменений может стать ещё больше.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

«Квадра» просит курян не затягивать с оплатой за коммуналку

Курским бизнесменам предлагают направить заявление о прекращении деятельности без электронной подписи

Курская область. На автодороге «Обоянь-Суджа-Долженково-Филатово» начались ремонтные работы

Группа молодых воров оставила без интернета почти 10 тысяч курян

В Курске выявили больше 30 нарушителей парковки

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске