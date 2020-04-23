Электронные пропуска вводятся на территории 21 региона РФ.
Минкомсвязи России получило заявки от 21 субъекта Российской Федерации на выдачу цифровых пропусков.
Для того, чтобы получить постоянный пропуск для сотрудников организации, чья деятельность разрешена во время действия режима самоизоляции, юридическое лицо через свой личный кабинет на Едином портале госуслуг подает список тех, кому пропуска необходимы, и после проверки и одобрения эти пропуска в виде QR-кодов приходят на электронную почту сотрудников.
Для получения разового пропуска, граждане могут воспользоваться мобильным приложением «Госуслуги.Стопкоронавирус».