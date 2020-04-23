Электронные пропуска вводятся на территории 21 региона РФ.

Минкомсвязи России получило заявки от 21 субъекта Российской Федерации на выдачу цифровых пропусков.

21 апреля 2020 года в Минкомсвязи состоялась видео-конференция с представителями регионов по вопросу дальнейшего введения цифровых пропусков на всей территории России. На официальном сайте организации доступна информация, что уже в ближайшее время к федеральной платформе выдачи цифровых пропусков подключатся семь регионов Центрального федерального округа - Костромская, Тульская, Тамбовская, Ярославская, Владимирская, Белгородская и Орловская области. На следующей неделе планируется начать работы в 14 регионах Поволжья, Сибири, Дальнего Востока, Северного Кавказа.Для того, чтобы получить постоянный пропуск для сотрудников организации, чья деятельность разрешена во время действия режима самоизоляции, юридическое лицо через свой личный кабинет на Едином портале госуслуг подает список тех, кому пропуска необходимы, и после проверки и одобрения эти пропуска в виде QR-кодов приходят на электронную почту сотрудников.Для получения разового пропуска, граждане могут воспользоваться мобильным приложением «Госуслуги.Стопкоронавирус».