Среди новых заразившихся коронавирусом в Курской области больше женщин

Также вирус всё больше распространяется по региону

На сегодня 32 новых случая коронавируса зарегистрировано в Курской области. Всего заразившихся у нас уже 308.





Как рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора, из числа новых заболевших опять больше женщин - 19. Также больше всего больных в возрасте от 30-60 лет – 19 человек, 6 заболевших старше 60 лет, три человека от 18-29 лет и четверо детей от 1 года до 12 лет. Больше всего заболевших в Курске - 190, далее идут Поныровский, Курский и Черемисиновский районы. Первый случай заражения зафиксирован в Солнцевском районе. Свободными от COVID-19 остаются пять районов области.





Напомним, из всех заразившихся курян под медицинским наблюдением 269 пациентов: 85 – в инфекционной больнице имени Семашко, 184 – без признаков заболевания на домашнем карантине под наблюдением врачей и соответствующих служб. 36 человек в общей сложности выздоровели.





В целом в России за сутки зафиксировано больше 4,7 тысяч новых подтверждённых случаев COVID-19. Общее число заражённых по стране - почти до 63 тысячи.