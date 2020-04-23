Группа молодых воров оставила без интернета почти 10 тысяч курян

Они воровали кабель из многоэтажек

В Курске задержали группу молодых курян, совершивших 8 краж интернет-кабеля на нескольких улицах Железнодорожного округа. По их вине доступа в интернет лишились почти 10 тысяч человек.





Около месяца назад в полицию стали поступать заявления от собственников одной из компаний интернет-провайдеров. Неизвестные по ночам проникали в подвалы многоквартирных домов и похищали кабель, состоящий преимущественно из меди. Они вырывали провода из распределительного блока и демонтировали их со стен.

Всего воры похитили более двух километров интернет кабеля на сумму, превышающую 200 тысяч рублей. Чтобы сдать провода в пункт приёма лома они обжигали их пластиковую оплётку на костре. В одном из случаев, злоумышленники, проникая в подвальное помещение, неожиданно попали в бытовку одного из жильцов и похитили его электроинструменты.





Полицейские нашли свидетелей и очевидцев преступлений. Выяснилось, что воры - молодые жители ЖД округа. Один из них два года назад уже был судим за кражу. При задержании у них изъяли часть уже обожжённого кабеля и похищенные электроинструменты. Возбуждено несколько уголовных дел. Парням грози до 5 лет лишения свободы.