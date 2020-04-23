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Курская область. На автодороге «Обоянь-Суджа-Долженково-Филатово» начались ремонтные работы

В этом сезоне отремонтируют участок, проходящий через село Косиново Башкатовского сельсовета Обоянского района

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Дорожники Курской области уже приступили к ремонту автодорог.  Одним из первых объектов стал  участок автодороги «Обоянь-Суджа-Долженково-Филатово» - Вышнее Бабино - Нижнее Бабино.  Общая протяженность этой трассы - более 25 км. Она соединяет населённые пункты Обоянского и Большесолдатского районов. Ремонтные работы там ведутся ещё с 2016 года. В этом сезоне дорожники приведут в порядок около 6 км трассы. Участок проходит через село Косиново Башкатовского сельсовета Обоянского района. Там находятся школа, детский сад, храм и продовольственный магазин. Дорожники уже провели фрезерование асфальтобетонного покрытия на этом участке. 

Потом там уложат новое асфальтобетонное покрытие, нанесут разметку, установят дорожные знаки и тем самым завершат многоэтапный ремонт межмуниципальной трассы. 

Всего же в этом году в Курской области в планах отремонтировать 61 автомобильную дорогу регионального и межмуниципального значения протяженностью более 260 км. Работы пройдут во всех районах области в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения».
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