Курская область. На автодороге «Обоянь-Суджа-Долженково-Филатово» начались ремонтные работы

В этом сезоне отремонтируют участок, проходящий через село Косиново Башкатовского сельсовета Обоянского района

Дорожники Курской области уже приступили к ремонту автодорог. Одним из первых объектов стал участок автодороги «Обоянь-Суджа-Долженково-Филатово» - Вышнее Бабино - Нижнее Бабино. Общая протяженность этой трассы - более 25 км. Она соединяет населённые пункты Обоянского и Большесолдатского районов. Ремонтные работы там ведутся ещё с 2016 года. В этом сезоне дорожники приведут в порядок около 6 км трассы. Участок проходит через село Косиново Башкатовского сельсовета Обоянского района. Там находятся школа, детский сад, храм и продовольственный магазин. Дорожники уже провели фрезерование асфальтобетонного покрытия на этом участке.





Потом там уложат новое асфальтобетонное покрытие, нанесут разметку, установят дорожные знаки и тем самым завершат многоэтапный ремонт межмуниципальной трассы.





Всего же в этом году в Курской области в планах отремонтировать 61 автомобильную дорогу регионального и межмуниципального значения протяженностью более 260 км. Работы пройдут во всех районах области в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения».