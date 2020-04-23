  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Курским бизнесменам предлагают направить заявление о прекращении деятельности без электронной подписи

Это можно сделать только во время действия ограничений по коронавирусу

Читайте также

Индивидуальные предприниматели могут направить заявление о прекращении своей деятельности без электронной подписи. 

Налоговая доработала сервис «Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Всё, что нужно сделать - это сформировать и направить заявление, свое фото и снимок или скан документов в электронном виде. Также нужно сделать ещё селфи с открытым паспортом для подтверждения личности. Электронная подпись теперь не требуется. Результат рассмотрения заявления должен прийти предпринимателю на электронную почту в течение пяти рабочих дней. 

Правда, такая возможность предоставлена бизнесменам на период действия ограничений по коронавирусу.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

«Квадра» просит курян не затягивать с оплатой за коммуналку

Курская область. На автодороге «Обоянь-Суджа-Долженково-Филатово» начались ремонтные работы

Группа молодых воров оставила без интернета почти 10 тысяч курян

В Курске выявили больше 30 нарушителей парковки

Сегодня в небе над Курском можно будет увидеть поезд из спутников Илона Маска

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске