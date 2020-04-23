Курским бизнесменам предлагают направить заявление о прекращении деятельности без электронной подписи

Это можно сделать только во время действия ограничений по коронавирусу

Индивидуальные предприниматели могут направить заявление о прекращении своей деятельности без электронной подписи.





Налоговая доработала сервис «Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Всё, что нужно сделать - это сформировать и направить заявление, свое фото и снимок или скан документов в электронном виде. Также нужно сделать ещё селфи с открытым паспортом для подтверждения личности. Электронная подпись теперь не требуется. Результат рассмотрения заявления должен прийти предпринимателю на электронную почту в течение пяти рабочих дней.





Правда, такая возможность предоставлена бизнесменам на период действия ограничений по коронавирусу.