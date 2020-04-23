«Квадра» просит курян не затягивать с оплатой за коммуналку

При этом в компании говорят, что открыты к диалогу с клиентами, оказавшимися из-за пандемии в трудной ситуации

Российское правительство запретило начислять пени и штрафы за просрочку платежей за коммуналку. Однако теплоэнергетики предупреждают курян, что заплатить все равно придется, причём с оплатой лучше не затягивать. Как сказал директор курской «Квадры» Александр Воронин, «в любых условиях нам необходимо обеспечивать бесперебойную подачу ресурсов жителям Курска. Без регулярных поступлений средств потребителей будет невозможно поставить топливо для ТЭЦ и котельных, провести необходимые ремонты, уже в мае начать подготовку оборудования к следующему отопительному сезону».





При этом он заверил, что компания открыта к диалогу с клиентами, оказавшимися из-за пандемии в трудной ситуации, энергетики готовы искать индивидуальные решения, чтобы не допустить роста задолженности.



