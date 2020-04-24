В Курске скончалась ещё одна пациентка с коронавирусом

На сегодня в регионе зафиксировано 37 новых случаев заражения

На сегодня в Курской области зафиксировано 37 новых случаев коронавируса. Всего заразившихся у нас уже 345. Из них под медицинским наблюдением 303 пациента: 90 – в инфекционной больнице имени Семашко, 213 – без признаков заболевания на домашнем карантине под наблюдением врачей и соответствующих служб. Выписаны ещё два пациента, всего выздоровевших уже 38.





Умерла ещё одна пожилая пациентка - женщина 74 лет с подтвержденным COVID-19. Как сообщает курский оперштаб, у неё был ряд хронических заболеваний. Точную причину смерти установит экспертиза.





Кроме этого на домашнем карантине под медицинским наблюдением остается 885 человек – это прибывшие из-за рубежа и контактировавшие с подозрительными или заболевшими коронавирусом. В больницах с признаками ОРВИ и пневмониями находится 141 человек. Снят карантин более чем с двух тысяч человек.