Сенатор Совфеда от Курской области не исключает продления режима изоляции на май

Сенатор Совфеда от Курской области Валерий Рязанский не исключает, что режим изоляции продлят на май.
По его словам, выход из карантина будет пошаговым с постепенным снятием ограничений, — сообщает РИА «Новости». В свою очередь Президентский Совет по правам человека сегодня предложил смягчить ограничения, чтобы на майских праздниках люди могли гулять с детьми и отправиться сажать картошку. Направить в правительство свои предложения там планируют на следующей неделе.
Между тем, как сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на источник, близкий к оперативному штабу, коронавирусные ограничения в России закончатся не позже июня.
При этом есть несколько сценариев развития ситуации. Согласно худшему из них, карантин закончится в июне. Согласно оптимистичному - в Москве и в большинстве регионов - после майских праздников.
В Кремле никаких официальных комментариев по этому вопросу пока не дают.