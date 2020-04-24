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Лента новостей / В регионе

Сенатор Совфеда от Курской области не исключает продления режима изоляции на май

Президентский Совет по правам человека в свою очередь предложил смягчить ограничения, чтобы на майских праздниках люди могли отправиться сажать картошку

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Сенатор Совфеда от Курской области Валерий Рязанский не исключает, что режим изоляции продлят на май. 
По его словам, выход из карантина будет пошаговым с постепенным снятием ограничений, — сообщает РИА «Новости». В свою очередь Президентский Совет по правам человека сегодня предложил смягчить ограничения, чтобы на майских праздниках люди могли гулять с детьми и отправиться сажать картошку. Направить в правительство свои предложения там планируют на следующей неделе.

Между тем, как сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на источник, близкий к оперативному штабу, коронавирусные ограничения в России закончатся не позже июня.  

При этом есть несколько сценариев развития ситуации. Согласно худшему из них, карантин закончится в июне. Согласно оптимистичному -  в Москве и в большинстве регионов - после майских праздников. 

В Кремле никаких официальных комментариев по этому вопросу пока не дают.
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