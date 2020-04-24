Сенатор Совфеда от Курской области не исключает продления режима изоляции на май

Президентский Совет по правам человека в свою очередь предложил смягчить ограничения, чтобы на майских праздниках люди могли отправиться сажать картошку

Сенатор Совфеда от Курской области Валерий Рязанский не исключает, что режим изоляции продлят на май.

По его словам, выход из карантина будет пошаговым с постепенным снятием ограничений, — сообщает РИА «Новости». В свою очередь Президентский Совет по правам человека сегодня предложил смягчить ограничения, чтобы на майских праздниках люди могли гулять с детьми и отправиться сажать картошку. Направить в правительство свои предложения там планируют на следующей неделе.

При этом есть несколько сценариев развития ситуации. Согласно худшему из них, карантин закончится в июне. Согласно оптимистичному - в Москве и в большинстве регионов - после майских праздников.





В Кремле никаких официальных комментариев по этому вопросу пока не дают.

Между тем, как сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на источник, близкий к оперативному штабу, коронавирусные ограничения в России закончатся не позже июня.