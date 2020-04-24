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Курская Госавтоинспекция проведёт очередные сплошные проверки на трезвость

Рейды пройдут в районах области

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Курская Госавтоинспекция продолжает проводить проверки водителей на трезвость. Так, очередные рейды пройдут в районах области на грядущих выходных. 
 
Напомним, за управление автомобилем в состоянии опьянения грозит штраф в  30 тысяч рублей и лишение прав на 1,5 - 2 года. За повторную поездку в нетрезвом состоянии наступает уже уголовная ответственность. 

Курян призывают не оставаться равнодушными к проблеме и сообщать о неадекватных водителях по телефону 02, с мобильного - 102 или в дежурную часть по телефонам 36-70-01 и 36-70-02.

По итогам рейда, прошедшего на прошлых выходных, полицейские задержали 31 пьяного водителя, 7 водителей отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, ещё 6 водителей попались повторно.
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