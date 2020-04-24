Работа кафе и ресторанов в условиях пандемии.

Роспотребнадзор разъяснил работу заведений общепита в период преодоления пандемии.​​​​

В рекомендациях, разработанныхРоспотребнадзором указаны 4 варианта ограничений для ресторанов и кафе, каждый вариант соответствует определенному этапу в преодолении пандемии.В настоящий момент, в котором действуют самые жесткие ограничения возможна только доставка и выдача заказов.В переходном варианте во время окончания режима самоизоляции для большинства людей, кафе и рестораны смогут открыться, но на площади не превышающей 50 кв.м. При этом в зале на расстоянии 1 м друг от друга могут находиться только 5 столиков на 1-2 посадочных места. Проводить массовые мероприятия будет запрещено.На момент явного снижения заболевания коронавирусной инфекцией, предприятия общепита смогут осуществлять свою деятельность на площади, позволяющей разместить уж 20 столиков. Количество человек за столиками, расстояние между ними на этот момент останется таким же, как и в переходном варианте.В штатный режим работы кафе и рестораны вернутся в тот момент, когда в регионе не будет зафиксировано ни одного случая заболевания COVID-19, а в целом в России продолжится явное снижение заболеваемости.Рестораторы России всерьез опасаются, что при необходимости следовать всем пунктам рекомендаций Роспотребнадзора, кафе и рестораны не смогут стать привлекательными для посетителей и в такой ситуации открываться до перехода в штатный режим смысла не имеет.