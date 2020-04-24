Россельхознадзор призвал курян к борьбе с американской белой бабочкой.

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям предупредило курян о необходимости обработать участки от американской белой бабочки.

Впервые в регионе опасный вредитель был зафиксирован в 2019 году. В этом году зимние и весенние погодные условия были наиболее благоприятны для массового появления белой бабочки на территории Курской области. Для предотвращения заражений личных участков Россельхознадзор настоятельно рекомендует приступить к борьбе с вредителем уже сейчас. Именно в весенний период есть возможность ликвидировать опасного вредителя еще на стадии куколки для чего необходимо обязательно очистить стволы деревьев от отмершей коры и обработать известью, перекопать почву под деревьями, удалить на участках и вблизи их растительные остатки и мусор. Так же необходимо осмотреть все возможные места зимовки белой бабочки, а это могут быть трещины в домах, сараях и заборах, укромные места в трубах. При обнаружении куколки ее следует сразу же уничтожить.В дальнейшем при обнаружении паутинных гнезд американской бабочки их следует незамедлительно обрезать и уничтожить.