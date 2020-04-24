Депутат Госдумы Татьяна Воронина рассказала о мерах поддержки в условиях пандемии

С начала пандемии коронавируса Государственной Думой было принято два пакета законов антикризисного характера

О том, что делает власть для поддержки населения и бизнеса в условиях пандемии коронавируса, рассказала депутат Государственной Думы от Курской области Татьяна Воронина, сообщает телеканал « ТАКТ ». По ее словам, парламентом уже принято внушительное количество соответствующих законов. Так, среди прочего, введены кредитные каникулы, для тех, у кого существенно снизился доход, увеличены выплаты по больничным листам, упрощена процедура получения необходимых лекарств, установлены выплаты для семей с детьми. Также в Госдуме созданы две комиссии, которые будут оперативно решать вопросы, связанные с малым и средним бизнесом, а также экстренным выделением средств на поддержку граждан и экономики.





С начала пандемии коронавируса Государственной Думой было принято два пакета законов антикризисного характера, направленных на поддержку население и бизнеса. Депутат от Курской области Татьяна Воронина рассказала о тех мерах, которые считает самыми важными. Так, на время забыть о выплате кредитов, могут те, чей доход существенно упал.





Татьяна Воронина, депутат Государственной Думы РФ:





«Кредитные каникулы. Предоставляются, как физическим лицам, так и представителям среднего и малого бизнеса. Отсрочка 6 месяцев. Это касается потребительских кредитов, так и кредитов по ипотеке. Причем, предоставляется она тем людям, у которых подтверждено, что доход за месяц снизился на 30 и более процентов»





Еще одна мера касается пособий по больничным листам. Они увеличиваются. Причем независимо от того, сколько лет отработал человек.





Татьяна Воронина, депутат Государственной Думы РФ:





«Пособие должно составлять не менее минимального размера оплаты труда. На сегодняшний день - это 12 130 рублей. Причем эта мера будет действовать с 1-го апреля по декабрь 2020 года»





Целый пакет законов, принятый Госдумой, связан с обеспечением лекарственными препаратами. Так, заказанные с помощью интернета лекарства, можно будет, при необходимости, получать на дом.





Татьяна Воронина, депутат Государственной Думы РФ:





«Лекарственные препараты можно будет получать через интернет. И раньше можно было через интернет, но только поступали лекарства в аптеки, и человек уже в аптеке их получал. Теперь это может осуществляться с помощью курьерской доставки, причем курьеры не обязательно должны иметь фармацевтическое образование. Это, конечно, очень важно, потому что касается пенсионеров, касается людей, у которых хронические заболевания»





Также законодательно запрещается завышать цены на лекарства. Предусмотрена и ответственность. Эта мера призвана исключить повторение ситуации, связанной с запредельной стоимостью медицинских масок и ряда медицинских препаратов в аптеках.





Далее – выплаты для семей с детьми и поддержка тех семей, где родители остались без работы. Что касается бизнеса, то для него предусмотрено налоговое послабление в части закупки





продукции, призванной остановить распространение коронавируса. Какие еще меры необходимы для поддержки малого и среднего бизнеса теперь будут решать в специально созданной думской комиссии.





Татьяна Воронина, депутат Государственной Думы РФ:





«В эту комиссию входят по 7 депутатов Государственной Думы, от каждой фракцию, и 7 членов Совета Федерации. Также будут входить бизнесмены. Это важно. Необходимо знать те проблемы, которые есть. Эта комиссия будет действовать постоянно , она уже работает эта комиссия, они будут очень часто заседать, рассматривать эти вопросы , а потом предложения будут направлять именно правительству, чтобы затем принять тот или иной пакет документов»





Еще одна комиссия Госдумы будет заниматься межбюджетными ассигнованиями. Ее задача обеспечить оперативное финансирование мер, связанных с коронавирусом.