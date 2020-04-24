Депутат Госдумы Татьяна Воронина рассказала о мерах поддержки в условиях пандемии

О том, что делает власть для поддержки населения и бизнеса в условиях пандемии коронавируса, рассказала депутат Государственной Думы от Курской области Татьяна Воронина, сообщает телеканал «ТАКТ». По ее словам, парламентом уже принято внушительное количество соответствующих законов. Так, среди прочего, введены кредитные каникулы, для тех, у кого существенно снизился доход, увеличены выплаты по больничным листам, упрощена процедура получения необходимых лекарств, установлены выплаты для семей с детьми. Также в Госдуме созданы две комиссии, которые будут оперативно решать вопросы, связанные с малым и средним бизнесом, а также экстренным выделением средств на поддержку граждан и экономики.
С начала пандемии коронавируса Государственной Думой было принято два пакета законов антикризисного характера, направленных на поддержку население и бизнеса. Депутат от Курской области Татьяна Воронина рассказала о тех мерах, которые считает самыми важными. Так, на время забыть о выплате кредитов, могут те, чей доход существенно упал.
Татьяна Воронина, депутат Государственной Думы РФ:
«Кредитные каникулы. Предоставляются, как физическим лицам, так и представителям среднего и малого бизнеса. Отсрочка 6 месяцев. Это касается потребительских кредитов, так и кредитов по ипотеке. Причем, предоставляется она тем людям, у которых подтверждено, что доход за месяц снизился на 30 и более процентов»
Еще одна мера касается пособий по больничным листам. Они увеличиваются. Причем независимо от того, сколько лет отработал человек.
Татьяна Воронина, депутат Государственной Думы РФ:
«Пособие должно составлять не менее минимального размера оплаты труда. На сегодняшний день - это 12 130 рублей. Причем эта мера будет действовать с 1-го апреля по декабрь 2020 года»
Целый пакет законов, принятый Госдумой, связан с обеспечением лекарственными препаратами. Так, заказанные с помощью интернета лекарства, можно будет, при необходимости, получать на дом.
Татьяна Воронина, депутат Государственной Думы РФ:
«Лекарственные препараты можно будет получать через интернет. И раньше можно было через интернет, но только поступали лекарства в аптеки, и человек уже в аптеке их получал. Теперь это может осуществляться с помощью курьерской доставки, причем курьеры не обязательно должны иметь фармацевтическое образование. Это, конечно, очень важно, потому что касается пенсионеров, касается людей, у которых хронические заболевания»
Также законодательно запрещается завышать цены на лекарства. Предусмотрена и ответственность. Эта мера призвана исключить повторение ситуации, связанной с запредельной стоимостью медицинских масок и ряда медицинских препаратов в аптеках.
Далее – выплаты для семей с детьми и поддержка тех семей, где родители остались без работы. Что касается бизнеса, то для него предусмотрено налоговое послабление в части закупки
продукции, призванной остановить распространение коронавируса. Какие еще меры необходимы для поддержки малого и среднего бизнеса теперь будут решать в специально созданной думской комиссии.
Татьяна Воронина, депутат Государственной Думы РФ:
«В эту комиссию входят по 7 депутатов Государственной Думы, от каждой фракцию, и 7 членов Совета Федерации. Также будут входить бизнесмены. Это важно. Необходимо знать те проблемы, которые есть. Эта комиссия будет действовать постоянно , она уже работает эта комиссия, они будут очень часто заседать, рассматривать эти вопросы , а потом предложения будут направлять именно правительству, чтобы затем принять тот или иной пакет документов»
Еще одна комиссия Госдумы будет заниматься межбюджетными ассигнованиями. Ее задача обеспечить оперативное финансирование мер, связанных с коронавирусом.