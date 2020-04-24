Старовойт озвучил размеры зарплат курских медиков, борющихся с коронавирусом

Напомним, медработникам обещаны дополнительные выплаты, как федеральные, так и региональные

Роман Старовойт на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом озвучил размеры зарплат курских медиков, работающих с пациентами с подтверждённым COVID-2019. Напомним, медработникам обещаны дополнительные выплаты, как федеральные, так и региональные.





По словам губернатора, с учетом всех доплат средняя зарплата врача анестезиолога-реаниматолога составит порядка 219 тысяч рублей, врача скорой помощи — 139 тысяч, младшего медицинского персонала — более 65 тысяч.





Ранее курские власти отмечали, что эти выплаты медики получат уже за апрель.