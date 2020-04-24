  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Старовойт озвучил размеры зарплат курских медиков, борющихся с коронавирусом

Напомним, медработникам обещаны дополнительные выплаты, как федеральные, так и региональные

Читайте также

Роман Старовойт на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом озвучил размеры зарплат курских медиков, работающих с пациентами с подтверждённым COVID-2019. Напомним, медработникам обещаны дополнительные выплаты, как федеральные, так и региональные.

 По словам губернатора, с учетом всех доплат средняя зарплата врача анестезиолога-реаниматолога составит порядка 219 тысяч рублей, врача скорой помощи — 139 тысяч, младшего медицинского персонала — более 65 тысяч.

Ранее курские власти отмечали, что эти выплаты медики получат уже за апрель.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Завтра в Курской области прогнозируют грозы и до +20º

В Курской области двое парней избиениями и угрозами заставляли земляков брать кредиты

Александр Поветкин во второй раз стал отцом

Депутат Госдумы Татьяна Воронина рассказала о мерах поддержки в условиях пандемии

Курские пары массово переносят дату регистрации брака.

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске