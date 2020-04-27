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В Курске от коронавируса умер первый архиерей РПЦ епископ Вениамин

Владыка находился в реанимации инфекционной больницы с пневмонией

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В воскресенье в курской инфекционной больнице имени Семашко умер епископ Железногорский и Льговский Вениамин. Он несколько дней находился в больнице, у него был диагностирован коронавирус. В субботу владыку перевели в реанимацию с двусторонней пневмонией. Епископ Вениамин стал первым архиереем РПЦ - жертвой COVID-19. Владыке было 54 года. 

На протяжении восьми лет - с 2004 по 2012 год он был наместником монастыря Курской-Коренной пустыни. 

Губернатор Роман Старовойт выразил  соболезнования родным и близким епископа Вениамина. Редакция радио «Курс» также выражает соболезнования близким владыки.
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