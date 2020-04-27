Курский сенатор предложил разрешить пенсионерам прогулки

Следить за ними могли бы управляющие компании

Сенатор Совфеда от Курской области, первый зампред комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский предложил разрешить пенсионерам выходить на прогулки. Правда, по очереди и не приближаясь к другим. Следить за ними, по его мнению, могли бы управляющие компании.





Таким образом пенсионеры смогут насладиться «теплыми майскими деньками», соблюдая необходимую социальную дистанцию, полагает политик.

Как отметил Рязанский, пожилым людям необходим особый режим, включающий прогулки на свежем воздухе. И, если другие люди могут сходить в магазин, погулять с собакой, то пенсионеры этой возможности лишены.





Смягчить режим самоизоляции пенсионерам предлагала также зампред Совета по правам человека при президенте Ирина Киркора. По ее словам, пожилым россиянам можно выдавать дополнительные пропуска для садовых и хозяйственных нужд, чтобы те могли выезжать на дачи для проведения посевных работ. По мнению Киркоры, у большинства людей с дачами есть машины, поэтому поездка за город не приведет к новым заражениям.