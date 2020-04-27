Курские таможенники установили памятник погибшему красноармейцу

Боец Красной Армии погиб в августе 1943 года в боях под Смоленском

В канун празднования 75-летия Победы курские таможенники установили в селе Сухиновка Глушковского района памятник на могиле сержанта Сергея Аксенова. Боец Красной Армии погиб в августе 1943 года в боях под Смоленском. Памятник будет под патронажем Глушковского таможенного поста, отметил начальник Курской таможни Игорь Алейников.





Курянин Сергей Аксенов пропал без вести в годы Великой Отечественной войны и спустя 75 лет его останки нашли смоленские поисковики на месте боев в районе деревни Рыбки под Смоленском. В августе 43-го там шли ожесточенные и кровопролитные бои.





Поисковики разыскали и родственников сержанта. По их просьбе прах бойца с воинскими почестями в 2019 году перезахоронили на воинском мемориале в селе Сухиновка.





Отмечается, что памятник изготовили и установили на добровольные пожертвования должностных лиц Глушковского таможенного поста.