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Курские таможенники установили памятник погибшему красноармейцу

Боец Красной Армии погиб в августе 1943 года в боях под Смоленском

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В канун празднования 75-летия Победы курские таможенники установили в селе Сухиновка Глушковского района памятник на могиле сержанта Сергея Аксенова. Боец Красной Армии погиб в августе 1943 года в боях под Смоленском. Памятник будет под патронажем Глушковского таможенного поста, отметил начальник Курской таможни Игорь Алейников.

Курянин Сергей Аксенов пропал без вести в годы Великой Отечественной войны и спустя 75 лет его останки нашли смоленские поисковики на месте боев в районе деревни Рыбки под Смоленском. В августе 43-го там шли ожесточенные и кровопролитные бои.

Поисковики разыскали и родственников сержанта. По их просьбе прах бойца с воинскими почестями в 2019 году перезахоронили  на  воинском мемориале в селе Сухиновка.

Отмечается, что памятник изготовили и установили на добровольные пожертвования должностных лиц Глушковского таможенного поста.
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