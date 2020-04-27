В Курске ищут водителя, сбившего пенсионерку во дворе многоэтажки

Авария произошла на ПЛК

В Курске полицейские разыскивают водителя, который сбил 63-летнюю женщину и скрылся.





Авария произошла 26 апреля в примерно в 21: 20 на проспекте Ленинского Комсомола, в районе дома 64. Автомобиль, на котором был водитель также пока не удалось установить. Известно, что он двигался задним ходом по дворовой территории, пенсионерка стояла позади автомобиля. В результате наезда женщина получила травмы.





Госавтоинспекция просит видетелей и очевидцев этого ДТП, а также лиц, располагающих какой-либо информацией по данному факту, сообщить по телефону дежурной части ГИБДД УМВД России по Курской области: 8(4712)36-70-01, 36-70-02.