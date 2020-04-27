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Лента новостей / Происшествия

В Курске ищут водителя, сбившего пенсионерку во дворе многоэтажки

Авария произошла на ПЛК

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В Курске полицейские разыскивают водителя, который сбил 63-летнюю женщину и скрылся. 

Авария произошла 26 апреля в примерно в 21: 20 на проспекте Ленинского Комсомола, в районе дома 64. Автомобиль, на котором был водитель также пока не удалось установить.  Известно, что он двигался задним ходом по дворовой территории, пенсионерка стояла позади автомобиля. В результате наезда женщина получила травмы. 

Госавтоинспекция просит видетелей и очевидцев этого ДТП, а также лиц, располагающих какой-либо информацией по данному факту, сообщить по телефону дежурной части ГИБДД УМВД России по Курской области: 8(4712)36-70-01, 36-70-02.
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