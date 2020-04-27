Большинство новых случаев коронавируса приходится на Курск

Среди заболевших снова больше женщин

Среди 69 новых пациентов, заболевших коронавирусом в Курской области опять больше женщин - 40. Стало больше детей и подростков - по 6 человек, семеро заразившихся от 18-29 лет. Ещё 23 новых пациента принадлежат к возрастной группе от 30 до 60 лет и 27 заболевших старше 60 лет.





Наибольший прирост по-прежнему в Курске - 50 случаев из 69. Восемь новых случаев зафиксировано в Курском районе, он обогнал Поныровский и вышел на второе место. Теперь там зарегистрировано уже 40 пациентов с коронавирусом. На пять больных COVID-19 стало больше в Курчатовском районе, на два – в Октябрьском, по одному прибавилось в Железногорском, Медвенском, Черемисиновском и Обоянском районах.





Три района Курской области коронавирус пока миновал - это Фатежский, Большесолдатский и Хомутовский.