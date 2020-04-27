бутик-ателье Mastersuit, известное также под названием «Мастерская классического костюма».Инновационные технологии меняют представление о взаимодействии клиента с ателье по пошиву одежды. Первыми в области новейших решений стало московское
Именно они запускают мобильное приложение для ателье, еще не имеющее аналогов в мире.
Огромным удобством для потенциальных клиентов станет возможность записаться на примерку в ателье, либо заказать визит мастера на дом, а главное – виртуально примерить костюм. Бутик-ателье позволит увидеть в приложении весь гардероб, где можно выбрать цвет изделия, вид карманов, подкладку, а затем, как в игре, примерить на себя любой понравившийся вариант, имея возможность сохранить его в программе.
Бутик-ателье Mastersuit имеет возможность предложить пошив одежды самого высокого класса из тканей соответствующих всем запросам клиента. Для тех, кто часто путешествует, оптимальным вариантом станет не мнущаяся, не вытирающаяся со временем ткань Traveller, для производства которой используется только мягкая шерсть тонкорунных мериносовых овец. Тем клиентам, кого волнует как внешний вид, так и практичность изделия ателье может посоветовать ткани Storm System или материалы Aquaplan. В любую слякоть и дождь костюм останется абсолютно сухим и чистым, а капли воды просто стекут с поверхности, не оставляя следов. Для летней погоды незаменимой станет ткань Cool Effect с эффектом терморегуляции, способная отражать до 80 % прямых солнечных лучей. В мобильном приложении клиент имеет возможность оценить достоинства всех представленных видов тканей и подобрать для себя именно то, что наиболее ему подходит.
Онлайн-примерка костюма стала реальностью
Инновационные технологии меняют представление о взаимодействии клиента с ателье по пошиву одежды.