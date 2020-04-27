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В Курске от коронавируса умер реаниматолог противотуберкулезного диспансера

Имя 54-летнего курского реаниматолога появилось в «Списке памяти» медиков, погибших во время пандемии

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Имя 54-летнего курского реаниматолога появилось в «Списке памяти» медиков, погибших во время пандемии коронавируса. Информацию подтвердили в региональной администрации. Две недели заведующий отделением анестезиологии и реаниматологии Курского противотуберкулезного диспансера Игорь Татаркин находился на лечении в инфекционной больнице имени Семашко. Состояние врача было тяжелым, его подключили к аппарату ИВЛ, но спасти жизнь доктора не удалось. Накануне он умер от осложнений. Игорь Татаркин стал шестой жертвой COVID-19 в Курске.

Отмечается, что круг контактировавших с Татаркиным людей установили сразу после его госпитализации. У них карантин уже закончился. В противотуберкулезном диспансере карантина нет. 

Как пояснила главврач тубдиспансера Наталья Рачина, реаниматолог не помогал коллегам в инфекционной больнице. Он привез аппараты ИВЛ в больницу. Но в грязную зону не заходил. Однако то, что он не работал непосредственно с больными коронавирусом, по словам главврача, не умоляет его заслуг.

Составители «Списка памяти» подчёркивают - задача списка — сохранить память о погибших коллегах, а не вести правильную статистику.
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