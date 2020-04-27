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В Курске установили памятник «Ветерану Великой Отечественной войны»

Торжественное открытие памятника намечено на 7 или 9 мая

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Сегодня в Курске у мемориала «Памяти павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» установили памятник «Ветерану Великой Отечественной войны». Инициатором создания памятника выступил почётный гражданин Курска, ветеран Великой Отечественной – Анатолий Щербаков.

Монумент выполнен по проекту столичных скульптора Алексея Чебаненко и архитектора Андрея Белого. Их проект жюри выбрало из 10 лучших творческих проектов, представленных на конкурс. 

Торжественное открытие памятника намечено на 7 или 9 мая.
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