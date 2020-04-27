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Отопительный сезон в Курске завершится не позднее 30 апреля

Об этом заявили в областном комитете ЖКХ и ТЭК

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Отопление курянам отключат не позднее 29-30 апреля. Об этом заявили в областном комитете ЖКХ и ТЭК и напомнили, что для прекращения отопительного сезона среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней должна установиться не ниже 8 градусов тепла. Судя по прогнозам синоптиков, это должно случиться как раз на этой неделе. Уже в среду прогнозируют до +22 градусов. Однако грядущей ночью ожидаются заморозки до -1 градуса. Завтра днём столбики термометров поднимутся до +16 градусов.  

Как сегодня уже отмесил губернатор, отключение будет поэтапным. Горожане массово обращались к Роману Старовойту с жалобами на жару в квартирах.
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