Отопительный сезон в Курске завершится не позднее 30 апреля

Об этом заявили в областном комитете ЖКХ и ТЭК

Как сегодня уже отмесил губернатор, отключение будет поэтапным. Горожане массово обращались к Роману Старовойту с жалобами на жару в квартирах.

Отопление курянам отключат не позднее 29-30 апреля. Об этом заявили в областном комитете ЖКХ и ТЭК и напомнили, что для прекращения отопительного сезона среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней должна установиться не ниже 8 градусов тепла. Судя по прогнозам синоптиков, это должно случиться как раз на этой неделе. Уже в среду прогнозируют до +22 градусов. Однако грядущей ночью ожидаются заморозки до -1 градуса. Завтра днём столбики термометров поднимутся до +16 градусов.