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Курянина обокрал его 20-летний сын

Он переводил деньги с банковской карты отца на кредитки своих друзей, а те обезличивали их 

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С банковской карты жителя Курска похитили 30 тысяч рублей. Похитителем оказался его 20-летний сын.  Чтобы отвести от себя подозрения парень  придумал изощренную схему хищения. 

Он вытащил  из телефона мужчины сим-карту, к номеру которой был подключен мобильный банк. Через  онлайн-банкинг молодой человек перевёл деньги на кредитки своих друзей. Те снимали наличные в банкоматах и передавали ему. Отец юного похитителя узнал о пропаже денег, случайно проверив баланс своей карты. 

В полиции мужчина сразу предположил, что к преступлению может быть причастен его сын, который ранее уже имел проблемы с законом. Правоохранители сумели  установить всех участников преступной схемы. В уголовное дело.
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