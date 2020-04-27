Курянина обокрал его 20-летний сын

Он переводил деньги с банковской карты отца на кредитки своих друзей, а те обезличивали их

С банковской карты жителя Курска похитили 30 тысяч рублей. Похитителем оказался его 20-летний сын. Чтобы отвести от себя подозрения парень придумал изощренную схему хищения.





Он вытащил из телефона мужчины сим-карту, к номеру которой был подключен мобильный банк. Через онлайн-банкинг молодой человек перевёл деньги на кредитки своих друзей. Те снимали наличные в банкоматах и передавали ему. Отец юного похитителя узнал о пропаже денег, случайно проверив баланс своей карты.





В полиции мужчина сразу предположил, что к преступлению может быть причастен его сын, который ранее уже имел проблемы с законом. Правоохранители сумели установить всех участников преступной схемы. В уголовное дело.