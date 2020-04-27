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В курском ЮЗГУ печатают респираторы и защитные экраны на 3D-принтере

Первая партия будет готова уже на этой неделе

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Помочь медикам в борьбе с коронавирусом вызвались в Юго-Западном университете. Там начали печатать респираторы и защитные экраны на 3D-принтере. Над этим работают студенты, аспиранты, молодые преподаватели и старшеклассники.

Каждый респиратор печатается из разных видов жесткого и гибкого пластика в среднем около двух часов, пояснил координатор ресурсного центра ассоциации 3D-образования ЮЗГУ Сергей Чевычелов. Одна такая маска обходится в 60 - 200 рублей в зависимости от конструкции и вида материала, без учета трудовых затрат. Все расходы ЮЗГУ берет на себя.

Врачи уже опробовали первые образцы и попросили внести несколько изменений в конструкцию, специалисты ЮЗГУ учли их пожелания. Вуз приступил к мелкосерийному производству. Сейчас готовится партия для областной детской клинической больницы. Первая партия будет готова уже на этой неделе.
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