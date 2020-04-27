Лето 2020 может стать самым жарким

Лето в 2020 может стать самым жарким во многих регионах России

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин допускает вероятность того, что лето в этом году может преподнести россиянам сюрприз в виде аномально высоких температур. Об этом свидетельствуют прогнозы как федеральной службы гидрометеорологии, так и исследования зарубежных коллег. Научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд заявлял ранее, что 2020 год с вероятностью до 90% может войти в пятерку самых теплых, причем каждое последующее пятилетие будет отмечено повышением средних температур. Такая тенденция может привести к опасному повышению уровня рек во многих регионах России, а также к увеличению числа природных пожаров.