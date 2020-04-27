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Лента новостей / В России

Отмена режима самоизоляции возможна после 12 мая

Глава Роспотребнадзора посчитала возможным поэтапно снимать ограничения после 12 мая

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Главным условием для снятия ограничений к середине мая станет обязательная самоизоляция россиян на майские праздники, что не даст спровоцировать новый скачок роста  заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, Роспотребнадзор прислушивается к мнению ученых, которые так же считают обязательным продление строгих ограничений до конца майских праздников. Исходя из того, что инкубационный период длится около 14 дней, то прошло уже два таких периода и именно третий, который придется на начало мая, при соблюдении ограничительных мер даст снизить темп роста заболеваемости в России.
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