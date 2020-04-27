  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В мире

Отели Турции без «шведского стола»

Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила о новой организации международного туризма в Турции

Читайте также

Министр туризма и культуры Турции Мехмет Эрсой объявил о возможности начала работы  ряда отелей уже к концу мая. На этот момент прогнозируется открытие внутреннего транспортного сообщения. Отелям придется работать только вполовину своего номерного фонда, также будет отменена система самообслуживания – в гостиницах не будет «шведского стола». В ресторанах и на пляжах будет соблюдаться режим дистанцирования, таким образом, количество столиков для постояльцев и количество лежаков на пляже уменьшится. Для персонала отелей будет организован обязательный ежедневный медосмотр, а также работа в масках и перчатках.  На втором этапе выхода из пандемии планируется открытие транспортного сообщения с теми странами, где не будет зафиксировано новых случаев заражения COVID-19. В лучшем случае это произойдет не ранее августа 2020 года.
В связи с нововведениями цены на проживание в отелях значительно увеличатся, но без принятия необходимых мер по борьбе с пандемией функционирование отелей в сложившейся ситуации возобновлено быть не может.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Умер гендиректор «Металлоинвеста» Андрей Варичев

В курском ЮЗГУ печатают респираторы и защитные экраны на 3D-принтере

Отмена режима самоизоляции возможна после 12 мая

Отопительный сезон в Курске завершится не позднее 30 апреля

В Курской области нарушившего карантин селянина оштрафовали на 15 тысяч

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске