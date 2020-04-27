Отели Турции без «шведского стола»

Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила о новой организации международного туризма в Турции

Министр туризма и культуры Турции Мехмет Эрсой объявил о возможности начала работы ряда отелей уже к концу мая. На этот момент прогнозируется открытие внутреннего транспортного сообщения. Отелям придется работать только вполовину своего номерного фонда, также будет отменена система самообслуживания – в гостиницах не будет «шведского стола». В ресторанах и на пляжах будет соблюдаться режим дистанцирования, таким образом, количество столиков для постояльцев и количество лежаков на пляже уменьшится. Для персонала отелей будет организован обязательный ежедневный медосмотр, а также работа в масках и перчатках. На втором этапе выхода из пандемии планируется открытие транспортного сообщения с теми странами, где не будет зафиксировано новых случаев заражения COVID-19. В лучшем случае это произойдет не ранее августа 2020 года.В связи с нововведениями цены на проживание в отелях значительно увеличатся, но без принятия необходимых мер по борьбе с пандемией функционирование отелей в сложившейся ситуации возобновлено быть не может.