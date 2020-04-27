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Умер гендиректор «Металлоинвеста» Андрей Варичев

Роман Старовойт выразил соболезнования родным топ-менеджера и отметил, что это большая потеря для Курской области

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Сегодня умер генеральный директор компании «Металлоинвест» Андрей Варичев. Роман Старовойт выразил свои соболезнования родным и близким топ-менеджера. Губернатор отметил, что это большая потеря для Курской области. Андрей Варичев более 15 лет посвятил развитию металлургической отрасли нашего региона и активно поддерживал социальные проекты.

Как пишет Forbes со ссылкой на источник в руководстве Российского союза промышленников и предпринимателей, причиной смерти топ-менеджера стала двусторонняя пневмония. Два теста на COVID-2019 дали отрицательный результат.
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