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Лента новостей / В регионе

Главный санитарный врач Курской области рассказал об очагах заражения коронавирусом в регионе

Значительная доля заболевших COVID-19 курян - это медики

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Главный санитарный врач Курской области Олег Климушин на онлайн-конференции рассказал об очагах заражения коронавирусом в регионе. Значительная доля заболевших COVID-19 курян, по его словам, медики.  Из всех случаев заражения, а их у нас больше 500, врачей и других медработников, а также пациентов курских больниц - 165. Это самые крупные очаги распространения инфекции, так как болеют и члены семей заразившихся медиков. 

Сейчас на карантин закрыты курская БСМП и поныровская райбольница. Карантин объявлен также в двух отделениях областной клинической больницы, где заболели два пациента и несколько медиков.

Кроме этого коронавирусом заразились пациенты больниц Курчатовского , Суджанского, Рыльского и Дмитриевского районов. Там отделения работают в режиме обсервации. 

Прирост, по словам санврача, дали и куряне, вернувшиеся домой из других регионов. В этом случае бессимптомные носители заражали своих родственников.
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