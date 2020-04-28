Главный санитарный врач Курской области рассказал об очагах заражения коронавирусом в регионе

Значительная доля заболевших COVID-19 курян - это медики

Главный санитарный врач Курской области Олег Климушин на онлайн-конференции рассказал об очагах заражения коронавирусом в регионе. Значительная доля заболевших COVID-19 курян, по его словам, медики. Из всех случаев заражения, а их у нас больше 500, врачей и других медработников, а также пациентов курских больниц - 165. Это самые крупные очаги распространения инфекции, так как болеют и члены семей заразившихся медиков.





Сейчас на карантин закрыты курская БСМП и поныровская райбольница. Карантин объявлен также в двух отделениях областной клинической больницы, где заболели два пациента и несколько медиков.





Кроме этого коронавирусом заразились пациенты больниц Курчатовского , Суджанского, Рыльского и Дмитриевского районов. Там отделения работают в режиме обсервации.





Прирост, по словам санврача, дали и куряне, вернувшиеся домой из других регионов. В этом случае бессимптомные носители заражали своих родственников.