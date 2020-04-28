Тоска по небу. Курские парашютисты болезненно переживают режим самоизоляции

Тренировки в домашних условиях не возможны, прыжки – под запретом

Курские спортсмены парашютисты уже год ждут встречи с губернатором Романом Старовойтом. Федерация парашютного спорта в регионе до сих пор остается не услышанной и без поддержки областного спорткомитета. А режим самоизоляции для парашютистов оказался самым болезненным, сообщает телеканал « ТАКТ ». Тренировки в домашних условиях не возможны, прыжки – под запретом.





«Небо закрыто». Полтора месяца назад эти два слова для спортсменов парашютистов прозвучали как приговор. Режим самоизоляции бессмысленный и беспощадный по отношению к людям, которые большую часть своей жизни проводят в свободном падении и поисках воздушного потока, нарушил все планы Федерации парашютного спорта. Соревнований не будет. А с Чемпионатом мира в Танае пришлось попрощаться до 2021 года.





Николай Федянин, вице президент федерации парашютного спорта Курской области: «В этом году команда хотела выступить и планирует выступить на чемпионате России по групповой акробатике среди команд двоек. И соответственно, тренировочный процесс полностью остановлен. Не работают не аэродромы, не аэродинамические трубы. Все сидим дома. Шьем стропы».





Парашютисты всего мира сейчас загнаны в угол. Ведь этот вид спорта невозможно уместить в четырех стенах многоквартирного дома или ограничить пятью квадратными метрами дворовой территории. Всё, чем сейчас могут заняться спортсмены, сводится к шитью парашютных строп и упражнениям на тележках.





Георгий Иванов, спортсмен-парашютист: « На время самоизоляции, как уже было сказано, все Дроп-зоны, аэродромы приостановили свою работу. Аэродинамические комплексы не работают. Нам остается только учить матчасть, заниматься ремонтом парашютной техники. Команды, которые занимаются групповой акробатикой, могут накатывать упражнения на тележках».

Правда, ввести запрет на небо удается не везде. Есть люди, которые умудряются «попрыгивать», рассказывают спортсмены. В основном, это бейсеры, которые прыгают с городских объектов или парапланов. Но курские

парашютисты полноценным спортом такой экстрим назвать не могут. Бейсджампинг никогда не обеспечит полноценную безопасность человека при выполнении прыжка.





- Спорт – это постоянные регулярные тренировки и прыжки. На каждый прыжок, как говорится, должно быть задание. Которое должно быть выполнено. Плохо или хорошо. Ну и соответственно, аэродинамические трубы – это как велотренажер для велосипедиста. Без него тоже никуда.





Нерешенные, даже можно сказать, незаданные вопросы президента Федерации парашютного спорта Курской области главе региона так и остаются в «долгом ящике». И причиной тому, отнюдь не самоизоляция.





- Не теряем надежду встретиться с нашим новым губернатором. Надеюсь, он нас услышит, поймет и возможно посодействует. Да в том году он лично на совете по физкультуре обещал встретиться со всеми федерациями. Это было летом того года. Но, а воз и ныне там.





Федерация парашютного спорта во главе с Александром Клейненбергом и сборная команда Курской области преследуют только две цели – пропаганда здорового образа жизни и развитие парашютного спорта. Эти парни уже несколько лет своими силами и за собственные средства пытаются не только достичь личных побед в состязаниях, но и привлечь к парашютному спорту подрастающие поколение. Дать людям возможность беспрепятственно заниматься любой из существующих дисциплин непосредственно в Курске, а не за его пределами. Для примера, четыре Чемпионата Курской области проходили в Брянске. Поэтому региональную администрацию и областной спорткомитет парни просят только об одном – оказать им поддержку в развитии парашютного спорта. Ведь на носу проведение двух Чемпионатов Курской области на точность приземления и по групповой акробатике.





Надеюсь, что будут открыты международные границы. Потому что спортсмены из Республики Беларусь уже традиционно приезжают к нам на чемпионаты. Уровень подготовки уже достаточный для выступления на соревнованиях данного уровня.





Еще один немаловажный вопрос для всех парашютистов повис в воздухе – это цены на прыжки. Конечно, спортсмены уже привыкли к традиционным весенним повышениям цен. И сильно никто не удивится, если после самоизоляции они вырастут еще минимум на 10%.





Одно из последних наших спортивных мероприятий – наш небольшой сбор – это мы съездили в аэродинамическую трубу в городе Чехов, а потом поехали в Москву в Пущино попрыгать. И вот в Пущино еще в начале марта нам было озвучено, что в апреле будет повышение цен. Сейчас все закрыто. Но мы надеемся, что хотя бы месяц-два цены останутся на том уровне, который был до.





Режим самоизоляции буквально «заморозил» парашютный спорт не только в Курске, но и во всем мире. Тренировки без прыжков – невозможны. Однако парашютисты не падают духом и надеются снова встретиться в небе уже на Чемпионате ЦФО в Крутицах и Чемпионате России по групповой акробатике.





- Цели мы ставили еще перед началом данного сезона. Хоть мы не делим сезоны на открытие и закрытие, тренируемся регулярно. Но, тем не менее, на текущий год у нас есть планы, которые, надеемся, осуществятся.