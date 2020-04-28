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Число заразившихся коронавирусом в Курской области приближается к 600

За последние сутки зафиксировано ещё 65 случаев заражения. Выздоровели ещё 20 пациентов. 

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65 новых случаев коронавируса зафиксировано в Курской области за последние сутки. Всего заразившихся, по данным оперштаба, у нас уже 590. 
Из них под медицинским наблюдением 518 пациентов: 104 – в инфекционной больнице имени Семашко, 17 – лечатся в городском клиническом роддоме, ещё  397 – без признаков заболевания на домашнем карантине под наблюдением врачей и соответствующих служб. 

Также на домашнем карантине остаются около тысячи человек, приехавших из-за рубежа и контактировавших с подозрительными или заболевшими COVID-2019. Снят карантин почти с 2 тысяч 300 человек. В больницах с признаками ОРВИ и пневмониями находится 149 человек. 

Из хороших новостей: новых смертей нет, выздоровели ещё 20 пациентов, всего их уже 66
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