Число заразившихся коронавирусом в Курской области приближается к 600

За последние сутки зафиксировано ещё 65 случаев заражения. Выздоровели ещё 20 пациентов.

Из них под медицинским наблюдением 518 пациентов: 104 – в инфекционной больнице имени Семашко, 17 – лечатся в городском клиническом роддоме, ещё 397 – без признаков заболевания на домашнем карантине под наблюдением врачей и соответствующих служб.

Также на домашнем карантине остаются около тысячи человек, приехавших из-за рубежа и контактировавших с подозрительными или заболевшими COVID-2019. Снят карантин почти с 2 тысяч 300 человек. В больницах с признаками ОРВИ и пневмониями находится 149 человек.

Из хороших новостей: новых смертей нет, выздоровели ещё 20 пациентов, всего их уже 66

65 новых случаев коронавируса зафиксировано в Курской области за последние сутки. Всего заразившихся, по данным оперштаба, у нас уже 590.