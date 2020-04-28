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На курских дорогах в ДТП пострадали два велосипедиста

Аварии произошли в Курске и в Курском районе

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В понедельник, 27 апреля в Курске и Курском районе произошли две аварии с участием велосипедистов, сообщили в ГИБДД. Оба любителя двухколесного транспорта получили травмы различной степени тяжести. 
 
Так, рано утром, около семи часов, в Курске на 534 км автодороги «М2-Крым» 54-летний велосипедист, выезжая со второстепенной дороги улицы Солнечная, не предоставил преимущество двигавшемуся по трассе со стороны Москвы автомобилю «Рено», за рулём которого был 56-летний водитель. Произошло столкновение. 

Другая авария произошла примерно в 10 вечера на 14 км автодороги «Курск-Поныри» в Курском районе. Там 33-летний автомобилист на «Шевроле Ланос», двигаясь со стороны посёлка Поныри в направлении Курска, сбил 35-летнего  велосипедиста, который ехал в попутном направлении.
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