«Превращена в отстойник». Врачи из 6-й курской горбольницы пожаловались на условия работы

Текст открытого письма губернатору опубликован в соцсетях

Медики из 6-й горбольницы, которую переоборудовали под прием и лечение больных коронавирусом, написали открытое письмо губернатору Роману Старовойту на условия, в которых им приходится работать, и просят главу региона вмешаться в ситуацию.





Текст письма опубликован в соцсетях.





«Уважаемый Роман Владимирович!

К Вам обращается коллектив пульмонологического, реанимационного, приемного отделений ОБУЗ «Курская городская больница №6».

На 26.04.2020, согласно приказу Комитета здравоохранения Курской области, ОБУЗ «Курская городская больница №6» превращена в «отстойник».





В нашу больницу госпитализируют всех пациентов с пневмонией средней степени тяжести, с подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19(до получения их результатов). На данный момент состоит 28 человек. Не смотря на то, что мы не можем изолировать людей с подозрением COVID-19 от других больных (нет боксов, нет санузлов), с каждым днем число таких граждан увеличивается.ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области», в отличие от нас, не работает 24/7, результаты поступают с задержкой, и поэтому инфицированные пациенты заражают людей с бактериальными пневмониями без COVID-19.





Весь наш коллектив контактирует с инфицированными COVID-19. Однако больница не имеет статуса инфекционного госпиталя, не функционируют шлюзы для проведения санитарной обработки, перехода из «чистой» зоны в «грязную», и наоборот. Нет мест для приема пищи. Мы вынуждены одевать и снимать,превращенные из одноразовых в многоразовые, средства индивидуальной защиты в одном и том же помещении ‒ маленькой комнате, где есть кварцевая лампа, чтобы хоть как-то соблюдать меры сан.эпид. режима.





Понимая тяжесть сложившейся эпидемической ситуации, согласны работать с пациентами с COVID-19, но рискуем заболеть, есть вероятность заразить своих родных и людей, с которыми ездим в одном общественном транспорте, поэтому опасаемся ходить домой.Мы хотим сохранить свое здоровье и здоровье жителей области.





Согласно данным последних исследований, клиническим рекомендациям, любую пневмонию следует расценивать как подозрительную на COVID-19. Осмотр таких пациентов, все диагностические и лечебные манипуляции должны проводиться медицинскими работниками в средствах индивидуальной защиты (шапочка одноразовая медицинская, противоэпидемический комбинезон, респиратор класса защиты FFP2, FFP 3, защитные очки или экраны, перчатки одноразовые медицинские, бахилы хирургические одноразовые высокие на завязках, хирургический костюм, маски медицинские одноразовые). Большую часть средств индивидуальной защиты (противоэпидемические костюмы, бахилы, респираторы, одноразовые шапочки) мы приобретали за свои деньги, а все выданные нам противоэпидемические костюмы примерно одного размера (больше 48). Рослым мужчинам они как раз впору, а миниатюрным девушкам 42 размера такие костюмы велики. Рукава и штанины свободно болтаются, движения становятся скованными, проведение манипуляций затрудняется.

На втором этаже поликлиники для размещения и временного проживания медицинских работников освободили кабинеты, однако условий для проживания там нет. На этаже имеется только один туалет, общий для мужчин и женщин. Душа нет. Проведение личной гигиены невозможно. Кухни или другого помещения для приготовления и принятия пищи тоже нет.





С просьбой об улучшении условий проживания обращались к администрации больницы и профсоюзной организации (в 2 километрах от больницы есть гостиница аэропорта Восточный), однако услышаны не были.





В нашей больнице не хватает врачей, среднего и младшего медицинского персонала, чтобы обеспечить круглосуточное наблюдение и уход за пациентами во время эпидемии. Не хватает медикаментов в том числе противовирусных и антибактериальных средств), и нет важнейшего оборудования для диагностики-компьютерного томографа, который позволяет своевременно диагностировать грозные осложнения коронавирусной инфекции (которые не возможно увидеть на обычных рентгеновских снимках), о чем неоднократно докладывалось и администрации больницы и в Комитет здравоохранения Курской области.





С учетом сложившейся ситуации расцениваем действия администрации ОБУЗ «Курская городская больница №6», Комитета здравоохранения Курской области как геноцид над медицинскими работниками.

Мы не хотим повторения истории ОБУЗ КГБСМП, ОКПТД и других лечебных учреждений города, области и страны, ставших очагами инфекции. Хотим остаться живыми и здоровыми, продолжить борьбу с эпидемией, спасая жизни наших земляков.





Требуем Вашего вмешательства в создании приемлемых условий для работы и отдыха:

1) аренде жилья в ближайшей гостинице;

2) обеспечении бесплатным питанием;

3) обеспечение средствами индивидуальной защиты из расчета 2,5 комплекта на человека в смену;

4) установка мобильного компьютерного томографа;

5) обеспечение противовирусными и антибактериальными средствами из расчета на инфекционный госпиталь на 172 койки;

6) установить статус инфекционного госпиталя ОБУЗ «Курская городская больница №6» на период эпидемии.

Если сложившаяся ситуация не изменится, и Вы не примете меры, мы будем вынуждены обратится в Следственное управление следственного комитета России, прокуратуру Курской области, Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, президенту РФ.





С уважением медицинские работники, работающие на передовой!»