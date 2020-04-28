Куряне планируют провести майские праздники дома

Опрос провёл телеканал «ТАКТ»

Недавно Президент России Владимир Путин объявил о переносе празднования 75-летия Великой Победы на более поздний срок. Сместятся во времени парад, шествие Бессмертного полка и другие массовые мероприятия. Вслед за этим в Госдуме обсудили возможность переноса на более поздний срок и первых майских выходных. Однако парламентарии сочли идею нерациональной и посоветовали россиянам провести длинные выходные мая в домашней обстановке.





Впрочем, в условиях распространения коронавируса большинство курян сами собирались это сделать, показал проведенный телеканалом « ТАКТ » опрос. Так, 29 процентов проголосовавших «ВКонтакте» ответили, что на майские праздники собираются остаться дома. Примерно такое же количество жителей региона планируют всецело посвятить себя садово-огородным делам. 15 процентов ответили, что намерены уехать на дачу или в деревню. Для 10 процентов эти выходные будут рабочими. Есть и те, кто планирует провести майские праздники более активно: отправиться на природу и встретиться с друзьями или родственниками.





- Я еще не знаю, но, наверное, дома буду. Ну, а обычно ходили на демонстрации, посещали культурные мероприятия с внуком. Ну, а теперь будем дома, смотреть телевизор и в кругу семьи проводить дома.





- Я работаю в компании «Мираторг», служба внутреннего контроля. У нас предприятие относится к непрерывному производству, мы работаем и передвигаемся на спецпропусках, выделенных нам руководством. У нас работа со сменным графиком, поэтому мы знаем, что мы работаем.





- Какие дела делал, такие и буду делать. У меня режим всегда один и тот же. Фактически я самозанятый, поэтому, где как договоришься, поэтому все дела они делаются. Ну да, есть сейчас небольшой спад, могу сказать. По причине клиентов потому, что, да, страдает малый бизнес, он страдает не только в этом регионе. Производственников среди клиентов у меня как бы не много. Я вообще не вижу ничего особенного, кроме небольшой сложной экономической ситуации.

- Я из Курской области, из города Льгова. Майские праздники я проведу, скорее всего, дома. Вряд ли это будут какие-то мероприятия на природе. Ну, сидеть, может, сериалы смотреть буду, пока будет время отдохнуть от учебы, не знаю честно. Тут такая ситуация, что непредвиденные обстоятельства могут в любой момент возникнуть. Вообще с друзьями мы собирались, ходили на шашлыки, ближе к речке куда-нибудь: природа, песни у костра. Душевно так сидели, знаете. Потом готовились к параду на 9 Мая, выступали участвовали в Бессмертном полку. Такие важные праздники.





- Я даже не знаю, я с детьми сижу, делаю уроки дома. Когда вызывают, на работу иду. Ну да, я и провожу каждый день с ними, с детьми. Дистанционно учимся, отправляем уроки. У меня две старшие девочки, одна замужем, другая сейчас учится в техникуме, но тоже сейчас на карантине. Другая у меня девочка в 6 классе, 12 лет, но такое ощущение, что не 6 класс, а 10й мы учим, я не поняла. Другая девочка у меня во втором классе и маленький мальчик у меня 6 лет. Муж, я, бабушка. Мы все вместе в одном доме живем, и нам весело, мы проводим хорошо время.





- Праздники отменяются! Отменили все, даже Пасху, по сути! У меня нет выходных, я не работаю официально, я не никуда не могу устроиться, все закрыто, посмотрите, все закрыто! Нет работы, как говорят, вешалка по долгам, ходить, как говорят, могут в любой момент остановить Весь этот вирус – обычный грипп, только модифицированный. Я чувствую, что я им уже когда-то переболел, то есть где-то с месяц назад, полтора.