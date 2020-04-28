Куряне планируют провести майские праздники дома

Недавно Президент России Владимир Путин объявил о переносе празднования 75-летия Великой Победы на более поздний срок. Сместятся во времени парад, шествие Бессмертного полка и другие массовые мероприятия. Вслед за этим в Госдуме обсудили возможность переноса на более поздний срок и первых майских выходных. Однако парламентарии сочли идею нерациональной и посоветовали россиянам провести длинные выходные мая в домашней обстановке.
Впрочем, в условиях распространения коронавируса большинство курян сами собирались это сделать, показал проведенный телеканалом «ТАКТ» опрос. Так, 29 процентов проголосовавших «ВКонтакте» ответили, что на майские праздники собираются остаться дома. Примерно такое же количество жителей региона планируют всецело посвятить себя садово-огородным делам. 15 процентов ответили, что намерены уехать на дачу или в деревню. Для 10 процентов эти выходные будут рабочими. Есть и те, кто планирует провести майские праздники более активно: отправиться на природу и встретиться с друзьями или родственниками.
- Я еще не знаю, но, наверное, дома буду. Ну, а обычно ходили на демонстрации, посещали культурные мероприятия с внуком. Ну, а теперь будем дома, смотреть телевизор и в кругу семьи проводить дома.
- Я работаю в компании «Мираторг», служба внутреннего контроля. У нас предприятие относится к непрерывному производству, мы работаем и передвигаемся на спецпропусках, выделенных нам руководством. У нас работа со сменным графиком, поэтому мы знаем, что мы работаем.
- Какие дела делал, такие и буду делать. У меня режим всегда один и тот же. Фактически я самозанятый, поэтому, где как договоришься, поэтому все дела они делаются. Ну да, есть сейчас небольшой спад, могу сказать. По причине клиентов потому, что, да, страдает малый бизнес, он страдает не только в этом регионе. Производственников среди клиентов у меня как бы не много. Я вообще не вижу ничего особенного, кроме небольшой сложной экономической ситуации.
- Я из Курской области, из города Льгова. Майские праздники я проведу, скорее всего, дома. Вряд ли это будут какие-то мероприятия на природе. Ну, сидеть, может, сериалы смотреть буду, пока будет время отдохнуть от учебы, не знаю честно. Тут такая ситуация, что непредвиденные обстоятельства могут в любой момент возникнуть. Вообще с друзьями мы собирались, ходили на шашлыки, ближе к речке куда-нибудь: природа, песни у костра. Душевно так сидели, знаете. Потом готовились к параду на 9 Мая, выступали участвовали в Бессмертном полку. Такие важные праздники.
- Я даже не знаю, я с детьми сижу, делаю уроки дома. Когда вызывают, на работу иду. Ну да, я и провожу каждый день с ними, с детьми. Дистанционно учимся, отправляем уроки. У меня две старшие девочки, одна замужем, другая сейчас учится в техникуме, но тоже сейчас на карантине. Другая у меня девочка в 6 классе, 12 лет, но такое ощущение, что не 6 класс, а 10й мы учим, я не поняла. Другая девочка у меня во втором классе и маленький мальчик у меня 6 лет. Муж, я, бабушка. Мы все вместе в одном доме живем, и нам весело, мы проводим хорошо время.
- Праздники отменяются! Отменили все, даже Пасху, по сути! У меня нет выходных, я не работаю официально, я не никуда не могу устроиться, все закрыто, посмотрите, все закрыто! Нет работы, как говорят, вешалка по долгам, ходить, как говорят, могут в любой момент остановить Весь этот вирус – обычный грипп, только модифицированный. Я чувствую, что я им уже когда-то переболел, то есть где-то с месяц назад, полтора.