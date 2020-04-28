Дан старт проекту «Бессмертный полк – онлайн»

Ранее Президент России Владимир Путин заявил о переносе Парада Победы и акции «Бессмертный полк» 9 мая в связи с пандемией коронавируса

Накануне ООД «Бессмертный полк России» на площадке МИА «Россия сегодня» презентовало проект «Бессмертный полк – онлайн».





Участникам пресс-конференции было направлено обращение сопредседателя Центрального штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России», Народного артиста СССР Василия Ланового, в котором он призывает все теле- и радиокомпании страны 9 мая после традиционной Всероссийской Минуты молчания в 19:00 по местному времени включить любимую россиянами мелодию, чтобы все могли в этот момент выйти на балконы.





«Друзья, включите телевизор, возьмите портрет вашего героя и выйдите с ним на балкон, выгляньте в окно. Вспомните обо всех, кто защитил мир, пожертвовав собой, о тех, благодаря кому мы живем на этой прекрасной Земле, помолчите в память о них. Вы увидите, что ваши соседи, люди в домах рядом тоже выйдут с портретами. А по окончании минуты молчания мы все вместе исполним песню «День Победы»! Это и есть наше единение! Никакие невзгоды не помешают нам отпраздновать всем вместе, всей страной День Великой Победы!» – уверен Василий Семенович.





Ранее Президент России Владимир Путин заявил о переносе Парада Победы и акции «Бессмертный полк» 9 мая в связи с пандемией коронавируса. После того, как угроза коронавируса отступит, торжественные мероприятия, в том числе Всенародное шествие «Бессмертного полка», обязательно состоятся в 2020 году.





«Дорогие куряне и жители Курской области. Приближается главный и самый любимый праздник нашего народа День Победы. Мы осознаём необходимость действовать в соответствии с эпидемиологической ситуацией в стране и призываем всех тех, кому дорога память о родных героях, принять участие в акции Бессмертный полк в онлайн формате. Чтобы никогда не прерывалась живая связь времен, мы предлагаем вам разместить портреты участников Великой Отечественной войны, которых чтут в ваших семьях, на сайтах Бессмертного полка и наших партнеров, а вечером в 19:00 всем вместе исполнить «День Победы» – руководитель РО «Бессмертный полк России» в Курской области Иван Хоров.





Памятка для участия в онлайн-шествии:

1. Зайти на 2020.polkrf.ru, aif.ru, polk.press, sber9may.ru, или в раздел miniapp в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники

2. Авторизоваться через соцсеть

3. Заполнить информацию о своём близком участнике Великой Отечественной войны, подготовить и загрузить фотографию.

4. Заполнить все поля и отправить заявку





На фото должен присутствовать только ваш предок, присутствие других людей вместе с ним не допускается, фото не должно быть расположено боком или вверх ногами, необходимо использовать фотографии без обрамлений и подписей (ФИО, даты и др.). На сегодняшний день авторизация на сайтах партнеров акции доступна только через соц.сети, разрабатываются иные формы доступа.





В скором времени в Одноклассниках и ВКонтакте появятся мини-приложения со специальной формой, с помощью которой пользователи смогут поделиться воспоминаниями о родных и близких, собрать всеобщий дневник военного времени в лицах.

Партнерами проекта стали ПАО Сбербанк и Mail.ru Group, главным информационным партнером – издательский дом «Аргументы и факты» – все эти ресурсы и, конечно, сайт Бессмертного полка России www.polkrf.ru предоставляют возможности разместить фотографии для участия в онлайн-шествии. Соотечественникам за рубежом и иностранцам, чьи деды и прадеды также воевали против нацистов, удобно будет воспользоваться площадкой на сайте Международного бессмертного полка http://polk.press/.





Трансляция шествия «Бессмертный полк – онлайн» 9 мая запланирована на медиаэкранах России, площадках онлайн-кинотеатров «Okko», Море.тв, телеканалах СТС, Победа, в социальных сетях Одноклассники и ВКонтакте и различных online-платформах, а также на портале Бессмертного полка России www.polkrf.ru









Такой формат позволит людям «пройти» вместе с лицами своих дедов и прадедов в виртуальном строю. Онлайн-шествие будет транслироваться на самых разных ресурсах – в интернет-пространстве, на телеканалах, на медиаэкранах России. Для уточнения всех нюансов работы площадок по загрузке фотографий в проект начинает работу горячая линия 8-800-20-1945-0.