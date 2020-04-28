Юридическая экспертиза может «похоронить» дело Альберта Худояна
Практика уголовного преследования ответчиков по хозяйственным спорам в последнее время становится все более частой.
Хозяйственный характер дела, по мнению издания «Закон.ру», совершенно очевиден. Компания «Мэнсфилд» обвиняет Худояна в хищении у нее права аренды и нанесении материального ущерба в размере половины стоимости этого права, измеряемой миллионами рублей. При этом «Мэнсфилду» не принадлежат ни земельные участки, сдаваемые в аренду, ни право их аренды – это все является собственностью ООО «Авиасити». Какое же отношение имеет собственнику «Мэнсфилд»? Компания владеет 50% акций кипрской компании «Висениа», которой и принадлежит «Авиасити». Странно только, что ни руководство «Авиасити», ни владельцы «Висении» не считают действия Худояна преступными – ущемленным в своих правах чувствует себя только «Мэнсфилд».
Профессор МГУ Павел Яни считает, что подобные претензии «Мэнсфилда» на собственность практически посторонней компании ставят под угрозу саму категорию юридического лица, над легализацией которой много лет работали отечественные правоведы. Свою точку зрения Яни активно пытается довести до следователей, но они под надуманными предлогами отказываются приобщать эти материалы к делу. Предвзятость следствия можно объяснить разве что заинтересованностью в исходе дела третьего лица, каким с большой долей вероятности может быть известный «решальщик» Сергей Говядин, сообщают СМИ. Но, с участием ли третьих лиц или без него, дело, шитое белыми нитками, вскоре окончательно распадется.