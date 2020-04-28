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Лента новостей / В регионе

В Курске проведут историко-культурную экспертизу мемориала павших

Оказалось, что надгробья сильно смещены относительно захоронений

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В Курске приступили к реконструкции на мемориале «Памяти павших в годы Великой Отечественной войны». Однако все работы по поручению мэра приостановили. 

В первую очередь начали ремонт офицерских могил, там решили укрепить гранитную облицовку на фундаменте. Но в ходе работ выяснилось, что надгробья, установленные в советский период, существенно смещены относительно захоронений. Напомним, мемориал был сооружен в 1983 году на месте бывших офицерских и солдатских кладбищ. 

Поскольку мемориал является памятником культурного наследия, о ситуации сообщили в региональное управление культурного наследия. В ближайшее время проведут историко-культурную экспертизу для уточнения сведения об объекте и согласования ремонтных работ.
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