В Курске проведут историко-культурную экспертизу мемориала павших

Оказалось, что надгробья сильно смещены относительно захоронений

В Курске приступили к реконструкции на мемориале «Памяти павших в годы Великой Отечественной войны». Однако все работы по поручению мэра приостановили.





В первую очередь начали ремонт офицерских могил, там решили укрепить гранитную облицовку на фундаменте. Но в ходе работ выяснилось, что надгробья, установленные в советский период, существенно смещены относительно захоронений. Напомним, мемориал был сооружен в 1983 году на месте бывших офицерских и солдатских кладбищ.





Поскольку мемориал является памятником культурного наследия, о ситуации сообщили в региональное управление культурного наследия. В ближайшее время проведут историко-культурную экспертизу для уточнения сведения об объекте и согласования ремонтных работ.