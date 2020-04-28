Курск. Медиков из 6-й горбольницы разместят в санатории

Во-первых, учреждение получило статус инфекционного госпиталя, о чем просили врачи, и теперь туда начались регулярные поставки средств индивидуальной защиты, в частности многоразовых халатов и масок. Что касается лекарств, сейчас их там 10-дневный запас. Дальнейшие закупки уже запланированы и в больнице сформируют постоянный двухнедельный неснижаемый запас, заверил Роман Старовойт.
И, наконец, касательно проживания врачей, глава региона договорился с одним из местных санаториев. Медиков поселят там. Из больницы и обратно их будет возить спецавтобус. Горячее питание также организуют в санатории. Если же этот вариант окажется для медиков неудобным — формат изменят.
Все вопросы губернатор пообещал решать в ручном режиме и подчеркнул, что в ближайшие дни снова лично наведается в 6-ю горбольницы с проверкой.