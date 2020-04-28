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Резкое изменение погоды в Курске

МЧС России предупреждает о резком изменении погоды в Курске

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На сайте МЧС России по Курской области  появилось сообщение, что с 21 часа 28 апреля до 21 часа 29 апреля 2020 ожидается усиление юго-западного ветра, порывы которого достигнут 15-18 м\с. Существенных осадков не ожидается. Температура воздуха ночью3-8º тепла, днем 17-22º.
В связи с сильным ветром МЧС рекомендует жителям убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, на участках обрезать сухие ветки деревьев, если они могут нанести ущерб строениям. Машины при отсутствии гаража следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице, необходимо избегать шаткие строения, деревья, дома с неустойчивой кровлей, а так же других разнообразных сооружений повышенного риска. В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует обратиться по номеру «112».
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