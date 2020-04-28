Резкое изменение погоды в Курске
МЧС России предупреждает о резком изменении погоды в Курске
В связи с сильным ветром МЧС рекомендует жителям убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, на участках обрезать сухие ветки деревьев, если они могут нанести ущерб строениям. Машины при отсутствии гаража следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице, необходимо избегать шаткие строения, деревья, дома с неустойчивой кровлей, а так же других разнообразных сооружений повышенного риска. В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует обратиться по номеру «112».