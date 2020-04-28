На участке устанавливают бордюрный камень, благоустраивают тротуарные дорожки, готовят площадки для восьми остановочных комплексов

Курские дорожники приступили к отделочным работам на проспекте Дружбы.





В прошлом году на этом участке открыли рабочее движение. Более 3 км дороги по две полосы в каждом направлении соединили проспект Дружбы и улицу Просторную, что позволило разгрузить улицу 50 лет Октября и тем самым снизить транспортную нагрузку на центр города.





Для повышения безопасности дорожного движения и контроля скорости на двух участках строящейся дороги установили временные комплексы фотовидеофиксации и дорожные знаки, скорость движения там ограничена до 40 км/ч.





Сейчас дорожники приступили ко второму этапу строительства - отделочным работам. На участке устанавливают бордюрный камень, благоустраивают тротуарные дорожки, готовят площадки для восьми остановочных комплексов.





Далее в планах установить около 600 новых дорожных знаков, нанести на проезжую часть горизонтальную разметку термопластиком, провести озеленение придорожной территории. Планируется высадить более 5 тысяч кустарников и порядка 1,5 тысячи саженцев клена и акации. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на июль.