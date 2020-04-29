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8 сотрудников Курского дома-интерната ветеранов войны и труда заразились коронавирусом

Интернат функционирует в режиме инфекционного госпиталя

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8 сотрудников Курского дома-интерната ветеранов войны и труда заразились коронавирусом. Их выявили в ходе обязательного тестирования, сообщили в курском Роспотребнадзоре. Всех заболевших отстранили от работы, изолировали, также определен круг контактных лиц. 

При этом отмечается, что по предписанию главного санитарного врача Курской области Олега Климушина это учреждение функционирует в режиме инфекционного госпиталя после выявления первого заболевшего с 16 апреля. 

Сейчас в интернате проживают 226 человек, их состояние стабильное, все они разобщены и находятся под наблюдением врачей. Сотрудников обеспечили средствами индивидуальной защиты. Военнослужащие бригады РХБЗ Западного военного округа провели спецобработку дома-интерната.
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