Интернат функционирует в режиме инфекционного госпиталя

8 сотрудников Курского дома-интерната ветеранов войны и труда заразились коронавирусом. Их выявили в ходе обязательного тестирования, сообщили в курском Роспотребнадзоре. Всех заболевших отстранили от работы, изолировали, также определен круг контактных лиц.





При этом отмечается, что по предписанию главного санитарного врача Курской области Олега Климушина это учреждение функционирует в режиме инфекционного госпиталя после выявления первого заболевшего с 16 апреля.





Сейчас в интернате проживают 226 человек, их состояние стабильное, все они разобщены и находятся под наблюдением врачей. Сотрудников обеспечили средствами индивидуальной защиты. Военнослужащие бригады РХБЗ Западного военного округа провели спецобработку дома-интерната.