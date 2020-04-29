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Перейти на дистанционное обучение смогли не все курские школы

Чтобы раздать ученикам задание и собрать готовые работы, учителя вынуждены ходить к детям на дом

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6 апреля 116 тысяч курских школьников вышли с каникул, но продолжили учиться дистанционно, находясь по-прежнему по домам. Организовать обучающий процесс педагогам было предложено с помощью онлайн-платформ, которые по задумке Минпросвещения должны были существенно облегчить коммуникацию между школьниками и учителями. Но часть детей просто не смогла на них зайти, другие не сумели воспользоваться содержимым в полной мере, так как ресурсы постоянно зависали и выбрасывали пользователей в офлайн. Педагоги в срочном порядке стали переписывать учебные планы, адаптировать к использованию социальных сетей и мессенджеров, чтобы учебный процесс не оказался полностью парализован. К концу второй недели дистанционного обучения механизмы удалось в некоторой степени наладить.

Однако, как сообщает телеканал «ТАКТ», часть учеников оказалась полностью выброшена из онлайн-обучения. В ряде сельских населенных пунктов по-прежнему есть проблемы с мобильной связью, не говоря уже про выход в интернет. Учителям в таких условиях пришлось сложнее, чем их городским коллегам. Чтобы раздать ученикам задание и собрать готовые работы, они вынуждены ходить к детям на дом.

В областном комитете образования и науки отметили, что с такими сложностями столкнулись работники малокомплектных школ области.

Виталий Рязанцев, заместитель председателя комитета образования и науки Курской области:
Мы рекомендовали всем образовательным организациям активно использовать, в первую очередь, темы, связанные с повторением. В таких условиях изучение новых тем не целесообразно потому, что необходимо, чтобы каждый ребенок тему слышал от учителя. Естественно, что родитель самостоятельно новую тему не может в должном объеме с нужным качеством объяснить, как правило. Поэтому, там, где такие проблемы есть, но это кстати, немного на самом деле таких образовательных организаций в Курской области - это буквально 19 организаций у нас, не используют онлайн платформы, соответственно, это 19 школ, как правило, это малокомплектные школы, с небольшим количеством детей, как правило даже до 20. Там организовано взаимодействие непосредственно между педагогом и учеником.

Вчера неготовность российских школ к дистанционному обучению признал министр просвещения РФ Сергей Кравцов. От оценки результатов работы педагогов в нынешних условиях региональные чиновники воздерживаются.

Виталий Рязанцев, заместитель председателя комитета образования и науки Курской области:

- Достаточно неожиданно все оказались в тех условиях, в которых оказались, поэтому в конченом итоге, задача стоит в том, чтобы каждый ученик был включен в образовательный процесс. Да, и поэтому формы определяются ровно те, которые возможны в данных условиях. Оценить хуже это или лучше, это можно только, если мы будем понимать результаты обучения в такой форме. Он во многом зависит от самого ученика, от его возможностей, от учителя, от того, какие задания он сформулирует. Поэтому в категориях лучше или хуже я б вообще никаких оценок не давал. Важно, что ребенок продолжает обучаться, что он осваивает фактически материал. Важно, что он не выключен из процесса, и самое главное, что он фактически занят, потому, что к сожалению, еще одной проблемой является то, что если он не будет занят в образовательном процессе, мы вообще не понимаем, куда он пойдет, и вот в тех условиях, которые есть, важно, чтобы он был занят и занят делом важным, то есть обучением.
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