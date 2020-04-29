В Курске коронавирусом заразился месячный младенец

Также среди новых 68-ми заболевших четверо детей

Один из пациентов, заразившихся коронавирусом в Курской области, - младенец, которому исполнился всего один месяц от рождения. Об этом сообщили в курском оперштабе по борьбе с COVID-19. Также среди новых 68-ми заболевших четверо детей от года до 18 лет. 38 пациентов в возрасте 30 - 60 лет, старше 60 - 17 человек, ещё 8 заболевших в возрасте от 18 до 29 лет.





Среди заболевших вновь большая часть приходится на слабый пол - 43 пациентки.





Большинство случаев заражения фиксируется в Курске - на сегодня всего 401 случай. На втором месте Курский район - 59, 42 случая отмечено в Поныровском.





Три района Курской области по-прежнему остаются свободными от коронавируса - Фатежский, Большесолдатский и Хомутовский.