Сегодня в Курске завершился отопительный сезон

Правда, процесс перехода на летний режим займет не один день

В Курске завершился отопительный сезон. Соответствующее распоряжение подписал мэр. Подачу тепла прекращают в жилые дома, подключенные к централизованному теплоснабжению, и отапливаемые сетевым газом.





Такое решение глава города принял с учетом рекомендаций синоптиков об устойчивом повышении среднесуточной температуры именно с 29 апреля.





Как объяснили в «Квадре», процесс перехода на летний режим трудоемкий и занимает не один день. Поэтому не стоит ждать, что батареи остынут к вечеру. А сразу после майских праздников теплоэнергетики начнут подготовку к новому отопительному сезону: проведут сезонные гидравлические испытания теплосетей во всех городских округах, начнут ремонты трубопроводов. О сроках в компании обещают сообщить в ближайшее время.