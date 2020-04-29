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Лента новостей / Происшествия

На пожаре под Курском погибли пенсионерка и её сын

ЧР случилось в посёлке Касторное

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Во вторник в посёлке Касторное Касторенского района случился пожар. Загорелся жилой деревянный дом. Сообщение о ЧП поступило на номер «Службы спасения» в половину седьмого часа вечера. Огнеборцы были на месте спустя пять минут, с пламенем им удалось справиться за три минуты. Однако на пожаре погибла 85-летняя хозяйка дома и ее 58-летний сын, сообщили в региональном МЧС. 

Причины пожара устанавливаются, делом занимается Следственный комитет. По предварительной версии, возгорание дома могло произойти из-за нарушения эксплуатации газового оборудования, при этом речи о взрыве газа не идет.
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