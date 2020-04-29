Указанный в документах вес товаров превышал фактический

Курские таможенники задержали почти 600 килограммов спорттоваров ADIDAS. Украинский грузовик следовал из Киева в Москву. В товарно-сопроводительных и коммерческих документах было указано, что в грузовом отсеке находилась спортивная обувь, одежда и аксессуары с логотипом фирмы ADIDAS общим весом 533 килограмма. Однако в ходе досмотра и взвешивания выяснилось, что фактический вес товара на 599 килограммов больше заявленного.





Перевозчик объяснил, что не имел возможности проверить товар, так как тот полностью упакован в ящики и запечатан скотч-контролем. Вину он переложил на украинского отправителя продукции. В свою очередь, производитель спортивных товаров пояснил, что причина несоответствия веса - сбой в программе предприятия.





В соответствие с таможенным законодательством, ответственность перед таможенным органом в такой ситуации несет перевозчик. В итоге протокол об административном правонарушении составили , в отношении украинской транспортной компании, - сообщил начальник таможенного поста МАПП Суджа Сергей Ванжа.





Дело уже рассмотрено, нарушителя оштрафовали на 50 тысяч рублей. Кроме этого, юридическому лицу, в адрес которого следовал товар, придется уплатить таможенные пошлины и налоги в отношении всей партии товара.